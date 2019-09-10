В парламентской фракции «Республика — Ата Журт» лидера Жыргалбека Турускулова менять не собираются. Это слухи. Так 24.kg депутат Мирлан Жээнчороев прокомментировал информацию в некоторых СМИ о скорой смене лидера фракции и партии «РАЖ».

По его словам, такой вопрос не стоял на повестке. Главой фракции остается Турускулов. «Но у нас применима ротация. И каждый депутат может претендовать на место фракционного лидера. Однако пока речи о том, чтобы переизбрать нового, нет», — сказал Мирлан Жээнчороев.

Вместе с тем источники в парламенте рассказали 24.kg, что Мирлан Жээнчороев может занять место руководителя партии «Республика — Ата Журт». «Обсуждения такие не ведутся», — отрицает сам Жээнчороев.

Напомним, что председатель партии «РАЖ» Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. До его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам.