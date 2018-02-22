В 2018 году ожидается рост ВВП Кыргызстана на 3,6 процента. Премьер хочет больше

По прогнозам, рост ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года составит 3,6 процента. Однако премьер-министр Сапар Исаков считает, что показатели могут быть значительно выше.

По поручению главы кабмина разработают три базовых сценария развития экономики в текущем году. Исходя из них разработают соответствующие планы мероприятий.

«Мои ожидания совсем другие. Мы должны вести планомерную работу в этом направлении», — заключил Сапар Исаков.

Напомним, план работы правительства на 2018 год включает 40 разделов и 396 мероприятий. Глава кабмина уже посоветовал коллегам сосредоточиться и сгруппироваться, чтобы все выполнить.