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Власть

В Кыргызстане реализуют 17 проектов государственно-частного партнерства

В Кыргызстане на сегодня реализуют 17 проектов государственно-частного партнерства на $166 миллионов. Об этом сообщил сегодня на парламентских слушаниях по закону о ГЧП вице-премьер-министр Даир Кенекеев.

По его словам, по четыре проекта реализуют в сфере здравоохранения и туризма и спорта, пять — по развитию городов. Еще по одному проекту — в сфере транспорта, таможенной логистики, культуры и образования.

Даир Кенекеев рассказал, что в 2014 году совместно с Азиатским банком развития на 280 миллионов сомов создан Фонд финансирования подготовки проектов ГЧП. На сегодня он профинансировал подготовку технико-экономического обоснования для восьми проектов на 100 миллионов сомов.

Министр экономики Артем Новиков рассказал, что есть сложности при инициировании проектов ГЧП. Например, на подготовку и утверждение проекта по гемодиализу, который должен заработать в этом году, ушло около двух лет.
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