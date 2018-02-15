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Власть

Сапар Исаков рассказал, почему в Кыргызстане растут цены на ГСМ

Премьер-министр Сапар Исакова сегодня на заседании Жогорку Кеенша рассказал, почему повышаются цены на ГСМ и отчего не стоит ждать их снижения.

Депутат Мирлан Жеенчороев напомнил о договоренности с Россией о беспошлинной поставке свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива в 2018 году. При этом цены на солярку растут.

«С декабря дизтопливо подорожало с 39 до 42 сомов. Ассоциация нефтетрейдеров заранее говорит, что в феврале ГСМ еще подорожают до 6 процентов. А это еще 1,5-2 сома. Эта политика неправильная. Мы ведь беспошлинно ввозим топливо, почему цены все время растут?» — спросил Мирлан Жээнчороев.

Сапар Исаков отметил, что компании «Газпромнефть» и «Роснефть» работали себе в убыток, но держали цены на одном уровне. Кроме того, глава кабмина рассказал, что проводил переговоры с главой правительства России Дмитрием Медведевым по данному вопросу.

«Россия сама устанавливает цены, ориентируясь на мировые. В последние два года она все свои нефтеперерабатывающие заводы обновила и перешла на ГСМ класса К4 и К5. Россия в следующем году полностью перейдет на ГСМ класса К5, поэтому цена немного повышается. Мы не можем просить не повышать цену, так как они работают со всеми странами по договоренностям», — подчеркнул Сапар Исаков.

Он рассказал, что сейчас беспошлинно ввозят нефтепродукты только четыре компании. Уже проведены переговоры, будет подписан дополнительный договор по топливному балансу.

«На основе данного протокола правительство Кыргызстана постарается создать условия для всех компаний, кто возит нефть и ГСМ. Но мы должны быть готовы переходить на топливо класса К5 в рамках техрегламента ЕАЭС. Наши заводы, которые не успеют перейти на эти стандарты, остановятся», — заключил премьер-министр.
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