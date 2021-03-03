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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сапар Исаков заявляет, что есть заказ на его физическое устранение

Бывший премьер-министр Сапар Исаков прокомментировал решение Верховного суда, вынесенное вчера. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Верховный суд отказался пересматривать приговор по делу ТЭЦ Бишкека, оставив старый приговор в силе.

«Не скрою, у меня была надежда на то, что здравый смысл и человеческая порядочность в этой истории возобладают. Тем более что ранее уже было отменено судебное решение по делу об ипподроме и Историческом музее, которые вынесли абсолютно по тем же принципам, что и по ТЭЦ: без доказательств, с фальсифицированными экспертизами и свидетельскими показаниями, данными под давлением и шантажом. Мои надежды, к сожалению, не сбылись», — написал Сапар Исаков.

Он считает, что это говорит ровно об одном: «меня боялся режим Жээнбекова, и меня боится нынешняя власть».

«То, что происходит со мной, имеет две причины — страх и месть. В октябре прошлого года был выдан заказ на мое физическое уничтожение. В мою машину стреляли из пистолета. Я знаю, что этот заказ не отменен. Мне нельзя было возвращаться в тюрьму, где опасность грозила моей жизни. Не хочу подвергать опасности кыргызстанцев, которые помогли мне тогда спастись и помогают сейчас. Придет время, причем довольно скоро, и я все расскажу народу. Я намерен теперь объяснять свою позицию кыргызстанцам, искать единомышленников. Путем ненасильственных действий мы со временем изменим к лучшему ситуацию в стране. Да, сейчас за слова правды в Кыргызстане преследуют блогеров, журналистов, общественных активистов. Но слова правды никому уничтожить не удастся. Арестуют одних, на их место встанут другие. Наш народ привык дышать воздухом свободы, и этого у него никто не отнимет. За последние три года я многое переосмыслил в жизни. Есть древнее правило жизни в тюрьме: «Не верь, не бойся, не проси!». Я ни у кого ничего просить не собираюсь», — говорится в посте экс-чиновника.

В ночь на 6 октября 2020 года Сапара Исакова освободили из мест лишения свободы. В конце октября он был объявлен в розыск.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/185301/
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