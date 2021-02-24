Аккаунт бывшего премьера Сапара Исакова в Facebook взломали неизвестные

Аккаунт бывшего премьер-министра Сапара Исакова в Facebook взломали. Об этом он сообщил сам на своей странице.

Сапар Исаков не знает причин, по которым аккаунт был подвергнут хакерской атаке. Он заверил, что это действительно его страница, а не фейк, и поблагодарил своих подписчиков за поддержку.

Напомним, на личной странице Сапара Исакова 22 февраля после долгого молчания появился пост. Неизвестные от имени бывшего главы кабмина написали о Райымбеке Матраимове и уголовном деле о модернизации Бишкекской ТЭЦ, по сути, повторив обращение самого владельца аккаунта, сделанное еще в 2019 году.

В ночь на 6 октября 2020-го Сапара Исакова освободили из мест лишения свободы. В конце октября он был объявлен в розыск.