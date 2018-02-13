Толкунбек Абдыгулов рассказал, как купил симку без паспорта

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов рассказал, как в выходные купил сим-карту без паспорта. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

По его словам, симку удалось купить у дилеров в районе ЦУМа. При этом председатель Нацбанка скачал приложения мобильных операторов, через которые можно оплачивать услуги.

«Я спокойно оплатил услуги. При этом никто не знает, кто этот абонент в реальности, куда он деньги перечисляет. Если завтра кому-то перечислят 10, 20, 30 тысяч сомов, то как вы будут объяснять происхождение средств? В лучшем случае найдете этого бедного дилера, но не реального владельца сим-карты», — высказался Толкунбек Абдыгулов.

«Это опасно для страны, для ее национальной безопасности. Нас могут включить в черный список, из которого мы потом не выйдем», — предупредил он.