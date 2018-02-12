Кто давит на министра здравоохранения, выясняют в парламенте

Депутат парламента Евгения Строкова потребовала у министра здравоохранения Талантбека Батыралиева пофамильно назвать тех, кто на него давит.

«Вы очень хорошо повод нашли все перевернуть в сторону фармбизнеса. Поначалу мы даже пытались вам верить, а сейчас странно получается. Насколько мне известно, Артыкбаев (депутат ЖК. — Прим. ИА «24.kg») на вас не давит. Другие — тоже, наоборот, выступают с конструктивными предложениями. Вы тогда огульно не говорите, а открыто объявите, кто на вас давит!» — сказала Евгения Строкова.

Когда складывается система, не надо давить. А система образовалась после распада Советского Союза. Вытягивать из меня слова у вас не получится. Я персонально ни с кем не борюсь. Талантбек Батыралиев

«Вы как Дон Кихот — боретесь с мельницами! Меняйте тогда систему, а не говорите, что вы строите больницы. У нас все здания больниц скоро будут пустыми, потому что работать-то некому будет. Реформа когда будет? Вы говорите об этом красиво, но как в сказке про лягушку-путешественницу, которая все ждет: вот, прилетят мои утки. А их все нет. Вот и ваших уток, которые сделают реформы, до сих пор нет. Мне ответа не надо: не услышу достойного», — парировала Евгения Строкова.