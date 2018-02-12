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Власть

Глава Минздрава открыт для диалога, но «без шантажа и давления»

 Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев открыт для диалога, но «без шантажа и давления». Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, где обсуждают поправки в законы об обращении лекарственных средств и медизделий.

«В свое время при обсуждении данных законов вы не захотели с нами конструктивно поработать. Прошу не препятствовать впредь. Поправки, которые мы хотели внести, сыграют большую роль», − сказала депутат Аида Исмаилова главе Минздрава.

«Я могу конструктивно обсуждать любой вопрос, но без шантажа и давления. Мы разрабатывали закон об обращении лекарств с учетом мнения ВОЗ и местных экспертов, неоднократно проводили совещания и круглые столы», − ответил ей чиновник.

ВОЗ дает только свои рекомендации. А у нас есть свое национальное законодательство, и все поправки обсуждаются депутатами ЖК. Поэтому наши рекомендации превыше рекомендаций ВОЗ.

Аида Исмаилова

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