Борьба с коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не пойдет дальше

Избранный президентом в октябре 2017 года Сооронбай Жээнбеков после длительного молчания сделал первые серьезные заявления. Он собрал Совет безопасности и назвал главную проблему Кыргызстана.

Оценку сложившейся ситуации, по мнению большинства граждан, Сооронбай Жээнбеков дал правильную. Действительно, главная проблема современного Кыргызстана — это коррупция.

Есть, конечно, среди чиновников немало людей порядочных и дорожащих своей честью, но система в целом давно прогнила. Невозможно строить эффективное госуправление, имея правоохранительную систему и суды, погрязшие в двойных стандартах, не стесняющиеся «зарабатывать» деньги и остающиеся враждебными по отношению к законопослушным гражданам.

Хочешь поддержку народа? Объяви войну коррупции!

Акценты президентом страны расставлены правильно. Их можно еще раз перечислить:

начинать антикоррупционные реформы надо с органов прокуратуры, милиции, судов и АКС ГКНБ;

необходим жесткий контроль доходов и расходов всех без исключения чиновников;

президент будет лично вести и контролировать антикоррупционные реформы.

Очевидно: если система прогнила, то менять ее надо тоже системно.

Теперь Сооронбаю Жээнбекову и его команде необходимо как можно быстрее создать механизм проверки доходов и расходов чиновников. Во всех странах, где успешно борются с коррупцией, контроль доходов и расходов является краеугольным камнем.

Привлекательность госслужбы для наших коррупционеров состоит в том, что они могут незаконно обогащаться, и им за это ничего не бывает.

Более того, многие откровенно хвастают своим не по карману богатым образом жизни. Надо в корне менять ситуацию. Если чиновник не сможет тратить нечестные деньги, не сможет приглашать гостей и показывать шикарный дом, в котором живет, и будет вынужден прятать в гараже дорогую машину, зачем тогда ему все это нужно?

С чего начать?

Для начала все дорогие внедорожники на стоянках госучреждений должны исчезнуть. Это станет первым шагом к новому, честному подходу к вопросу о доходах и расходах госслужащих.

Это должно произойти в считаные дни, поскольку не требует практически никаких организационных усилий и финансовых затрат, но станет сигналом того, что теперь все будет по-настоящему.

Дальше должен прийти черед детального изучения: что, откуда, у кого и за чей счет.

Любое богатство, заработанное честным путем, должно пользоваться уважением. Но дорогие машины, квартиры, особняки, земельные участки у чиновников с зарплатой 30 тысяч сомов — это нонсенс.

Пора предложить чиновникам сделать выбор: либо работать в госсекторе и быть готовым отчитываться по всем доходам и расходам, либо добровольно уйти с государственной службы.

Проверку деклараций о доходах можно делать поэтапно, поскольку сразу всех проверить сложно. Но начинать надо обязательно с судов и правоохранительной сферы. После наведения порядка там можно двигаться дальше.

То, что президент лично будет руководить антикоррупционной деятельностью, тоже правильный подход. Такая борьба требует максимального напряжения сил. Любой другой государственный орган просто не справится с этим — не будут слушать, не хватит полномочий, потонет в бюрократических согласованиях, сам коррумпируется... Поэтому только президент, как всенародно избранный лидер, может и должен лично, на каждодневной основе вести эту работу.

Сооронбаю Жээнбекову не надо самому проверять декларации чиновников, следить за коррупционерами и делать другую рутинную работу. Его задача — разработать ясный план, поставить четкие задачи, обеспечить необходимыми ресурсами, дать все это в руки хорошо подобранной команде и силой политического авторитета продавливать все намеченное. Тамерлан Ибраимов

Объявил войну — действуй

Бездействие ведет к проигрышу. Заявлений о борьбе с коррупцией и раньше делалось много, но каждый раз это заканчивалось глубоким разочарованием. За правильными словами должны следовать действия.

То, что борьба с коррупцией — это война, не вызывает сомнений. Недовольных, сопротивляющихся, в том числе очень влиятельных людей, будет много. Хочется надеяться, что президент страны хорошо понимает сложность и ответственность поставленной им самим задачи.

Ему придется, что называется, резать по живому, ломать устоявшиеся принципы и вводить новые.

Половинчатость в действиях, недооценка противника, нерешительность, желание действовать по принципу «и нашим, и вашим» неизбежно приведут к победе противоположной стороны.

Очевидно, что надо существенно обновить состав правоохранительных органов и судов. Создать систему подготовки новых, некоррумпированных работников, материальной заинтересованности в честной работе и жесткого наказания коррупционеров.

Внедрить систему, при которой работать честно будет более выгодно и безопасно, чем воровать и прессовать граждан. Все это непросто, но вполне реально сделать. По каждому из вышеперечисленных механизмов есть международный опыт.

Если будет выбран путь формального подхода к реформам — много слов, мало результатов, то общественность быстро разберется, что к чему. Здесь не надо питать иллюзий.

Максимальный период народного ожидания — 3-4 месяца. Если за это время не появятся первые видимые результаты, то разочарование, а затем и резкая народная критика не заставят себя ждать.

На кого опереться президенту

Политическая воля президента Сооронбая Жээнбекова — главное условие реформ. Однако без плана действий и хорошей команды их сложно осуществить.

Любая реформа, особенно такая болезненная, как антикоррупционная, требует наличия ясного плана пошаговых действий. Опыт Грузии, Румынии и некоторых других стран может быть очень полезным. Там тоже начинали реформы в примерно таких же условиях, как у нас, и им удалось достичь очень хороших результатов. Это первое.

Второе. Президент в этой войне должен опираться на свою команду, которая будет ему помогать разрабатывать планы, выполнять поставленные задачи, расчищать путь и удерживать отвоеванные позиции.

Кто эти люди? Пока общественность не видит сплоченной группы людей, которые интеллектуально и морально готовы нести этот груз. Не видно пока и управленцев-технократов, которые могут выполнять поставленные задачи.

Без людей, на которых Сооронбаю Жээнбекову можно опереться, война с коррупцией обречена на провал. Тамерлан Ибраимов

Возможно, в этом президент планирует опереться на правительственную команду, но тогда необходимо на порядок лучше формировать и координировать командные действия. Пока такой плотной координации не видно.

Третье. Президенту важно иметь поддержку в Жогорку Кенеше. Антикоррупционные реформы — это комплексная работа, куда входят в том числе и законодательные, и контрольные составляющие.

Есть ли у Сооронбая Жээнбекова сильная поддержка в ЖК? На это пока нет четкого ответа. Если нынешний парламент встанет на сторону президентских антикоррупционных реформ, то шансы на их успех существенно возрастут. Однако возможно и то, что поддержка политэлит может оказаться уязвимым звеном в стратегии президента.

Может быть и так, что большинство парламентских партий окажется по другую сторону баррикад. Тогда президенту не останется ничего, кроме как опереться на свою команду и народ.

Но, может, это и к лучшему. Обновление политэлиты, о необходимости которого давно, но безрезультатно говорят, станет неизбежным.

Четвертое. Президент, несомненно, может и должен опереться на гражданский сектор, то есть на народ. Это самая благодарная среда и самый надежный помощник в реформах. Речь президента на Совбезе восприняли на ура. Люди ждут решительных действий и готовы в этом помочь. Одобрение со стороны народа — это и есть высокая легитимность.

Легитимный президент может свернуть горы и, если надо, шеи любым коррумпированным чиновникам. Чтобы получить мощную поддержку народа, нужны ясные намерения президента, понятные действия, хотя бы первые видимые результаты и открытость. Тамерлан Ибраимов

В режиме ожидания

Сооронбай Жээнбеков ясно обозначил суть проблем, наметил направление деятельности и обозначил свою политическую решимость довести дело до конца. Объявив войну коррупции, он моментально обрел народную поддержку. Но поддержка высказанных слов будет длиться недолго. Нужны реальные действия.

В ближайшее время станет понятно, был это хорошо подготовленный, но банальный PR-ход со стороны власти или Кыргызстан наконец-то вступает в новую фазу общественно-политического развития, когда коррупция должна перестать быть главным смыслом существования государства. Все главное впереди.