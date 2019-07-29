Подписан Закон «О государственно-частном партнерстве»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 июня 2019 года.

Цель Закона — совершенствование законодательства Кыргызской Республики о государственно-частном партнерстве с учетом правоприменительной практики, упрощение процедур и сокращение сроков в процессе подготовки проектов государственно-частного партнерства (далее — ГЧП).

Закон вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня официального опубликования.

Со дня вступления в силу нового Закона:

— утратит силу ныне действующий Закон КР от 22 февраля 2012 года № 7 «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»;

— реализация проекта ГЧП, находящегося на стадии подготовки либо проведения тендера, может осуществляться по выбору государственного партнера в соответствии с процедурами, установленными принятым новым Законом.