Об утверждении Соглашения о распространении документов по стандартизации

Постановление Правительства КР от 18 июля 2019 года № 358

Об утверждении Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации, подписанного 1 июня 2018 года в городе Душанбе

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» и статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое на официальном языке Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации, подписанное 1 июня 2018 года в городе Душанбе (далее — Соглашение).

2. Определить Министерство экономики Кыргызской Республики ответственным органом за исполнение указанного Соглашения.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Исполнительный комитет СНГ о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликован