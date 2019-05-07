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Официально

Ратифицировано cоглашение между правительством Кыргызстана и МАР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Международной ассоциацией развития о финансировании проекта «Модернизация гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии», подписанного 26 ноября 2018 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 мая 2019 года.

Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Международную ассоциацию развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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