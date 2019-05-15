Об утверждении положения о деятельности экспертной комиссии по техрегулированию

Постановление Правительства КР от 13 мая 2019 года № 217



Об утверждении Положения о порядке образования и деятельности экспертной комиссии по техническому регулированию

В соответствии со статьей 9 Закона Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке образования и деятельности экспертной комиссии по техническому регулированию согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке образования и деятельности экспертных комиссий по техническому регулированию» от 4 августа 2006 года № 565;

— пункт 76 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики» от 27 августа 2007 года № 377;

— пункт 11 приложения к постановлению Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 1 июля 2013 года № 395.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.