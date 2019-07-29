Внесены изменения в Закон «О конкуренции»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О конкуренции».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 июня 2019 года.

В целях совершенствования антимонопольного законодательства Кыргызской Республики, а также приведения его норм в соответствие с Модельным законом Евразийского экономического союза «О конкуренции», принятый Закон вносит некоторые изменения и дополнения в Закон КР от 22 июля 2011 года № 116 «О конкуренции».

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликовани