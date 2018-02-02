Дочь первого президента Узбекистана оставила дипломатическую службу ради семьи

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова оставила дипломатическую службу ради семьи и проектов фонда имени своего отца. Об этом Лола Каримова-Тилляева сообщила в Facebook.

«Сегодня мой последний рабочий день в качестве посла Узбекистана при ЮНЕСКО. Безусловно, 10 лет работы в качестве дипломата стали важной частью моей жизни. Я благодарна за этот бесценный опыт, за людей, которых мне довелось узнать, за возможность многому научиться. И главное — за возможность послужить своей родине», — написала она.

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Вспоминая о работе послом, Лола Каримова-Тилляева отметила, что за это время «ряд элементов культурного наследия Узбекистана включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества».

«Это — традиция празднования Навруза, песнопения народов Ферганской долины «Катта ашула», традиции и культура узбекского плова, культурное пространство Байсуна, классические музыкальные традиции шашмаком, произведение устного народного творчества «Аския», — отметила дочь Ислама Каримова.

Кроме того, она отметила, что в 2016 году одна из самых больших горных систем в мире — Западный Тянь-Шань, охватывающий территорию Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, внесен в Список всемирного наследия. В декабре 2017 года традиционные технологии производства атласа и адраса включены в Список передового опыта ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия.

Я приняла решение об уходе с поста посла в ЮНЕСКО, но продолжу работу по реализации проектов в сфере культуры, образования, науки и экологии. Лола Каримова-Тилляева

Кроме того, она отметила, что намерена «продолжать гуманитарную работу детского фонда «Ты не одинок» по программе тяжелых детских операций на сердце в сотрудничестве с французскими специалистами, работать по программам реабилитации детей с ограниченными возможностями и другим проектам помощи детям в Узбекистане».