Внук первого президента Узбекистана попросил убежища в Великобритании

Внук первого президента Узбекистана — сын его старшей дочери Гульнары Ислам Каримов попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на узбекскую службу ВВС.
Ислам Каримов — старший внук первого президента Узбекистана. Он живет в Лондоне с тех пор, как в отношении его матери началось уголовное расследование на родине. Еще в пору президентства отца ее лишили бизнеса в Узбекистане и посадили под домашний арест.
В июле 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что против Гульнары Каримовой возбуждено два уголовных дела. По первому ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, в рамках второго арестовали.
По утверждению Генпрокуратуры, общая сумма причиненного Гульнарой Каримовой ущерба по двум уголовным делам составляет $997,5 миллиона (по сегодняшнему курсу).
Это не считая обнаруженных в 12 странах легализованных активов организованной преступной группы, связанной с Каримовой, на общую сумму более $1,5 миллиарда.