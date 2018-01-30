Внук первого президента Узбекистана попросил убежища в Великобритании

Внук первого президента Узбекистана — сын его старшей дочери Гульнары Ислам Каримов попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на узбекскую службу ВВС.

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По словам Ислама Каримова-младшего, в жизни Гульнары Каримовой произошло важное событие, информацию о котором держали в строжайшем секрете, но он о нем узнал и, судя по его словам, был шокирован. На вопрос, какое событие имелось в виду, Ислам не ответил, несмотря на настойчивые просьбы журналистов. Адвокат советовал ему просить политического убежища в США, но он выбрал Великобританию.

Ислам Каримов — старший внук первого президента Узбекистана. Он живет в Лондоне с тех пор, как в отношении его матери началось уголовное расследование на родине. Еще в пору президентства отца ее лишили бизнеса в Узбекистане и посадили под домашний арест.

В июле 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что против Гульнары Каримовой возбуждено два уголовных дела. По первому ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, в рамках второго арестовали.

По утверждению Генпрокуратуры, общая сумма причиненного Гульнарой Каримовой ущерба по двум уголовным делам составляет $997,5 миллиона (по сегодняшнему курсу).

Это не считая обнаруженных в 12 странах легализованных активов организованной преступной группы, связанной с Каримовой, на общую сумму более $1,5 миллиарда.

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В августе Ислам Каримов-младший заявил, что его мать оклеветали, обвинения против нее сфальсифицированы, а он готовит к публикации компромат на членов узбекского правительства. «Я не буду называть сейчас имена, но мы готовимся опубликовать большой документ с проектами каждого министра и многих людей, которые сейчас у власти в Узбекистане — в силовых структурах и так далее. У многих из них были состояния намного больше: там не $2 миллиарда, там $3-4 миллиарда и так далее. Но никто об этом не говорит», — сказал сын Гульнары Каримовой. Однако до сих пор обещанные сведения он не обнародовал.