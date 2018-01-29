В Кыргызстане не используют орошаемую пашню. Депутаты недовольны

В Кыргызстане в 2017 году не использовали 74 тысячи гектаров орошаемой земли. Депутаты парламентского комитета по аграрной политике остались недовольны этим показателем.

Народные избранники поручили представителям Минсельхоза решить этот вопрос.

Общая посевная площадь в Кыргызстане — 1 миллион 207 тысяч гектаров.

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В комитете заслушали информацию о подготовке к весенним полевым работам. Министерство сельского хозяйства предлагает крестьянам в первую очередь сеять культуры, которые пошли бы на экспорт. «В 2017 году посевные площади пшеницы сократили, но ячменя увеличили в связи с ростом животноводства. Расширены и посевы кукурузы, фасоли. Спрос на овощные культуры тоже растет. В целях севооборота предлагаем сеять многолетние травы»,посоветовали чиновники.

Депутаты отметили, что у крестьян в минувшем году были проблемы со сбытом фасоли из-за низких закупочных цен. В связи с этим они предложили выращивать сахарную свеклу.