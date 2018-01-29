16:41
-12
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Власть

В Кыргызстане не используют орошаемую пашню. Депутаты недовольны

В Кыргызстане в 2017 году не использовали 74 тысячи гектаров орошаемой земли. Депутаты парламентского комитета по аграрной политике остались недовольны этим показателем.

Народные избранники поручили представителям Минсельхоза решить этот вопрос.

Общая посевная площадь в Кыргызстане — 1 миллион 207 тысяч гектаров.

В комитете заслушали информацию о подготовке к весенним полевым работам. Министерство сельского хозяйства предлагает крестьянам в первую очередь сеять культуры, которые пошли бы на экспорт. «В 2017 году посевные площади пшеницы сократили, но ячменя увеличили в связи с ростом животноводства. Расширены и посевы кукурузы, фасоли. Спрос на овощные культуры тоже растет. В целях севооборота предлагаем сеять многолетние травы»,  посоветовали чиновники.

Депутаты отметили, что у крестьян в минувшем году были проблемы со сбытом фасоли из-за низких закупочных цен. В связи с этим они предложили выращивать сахарную свеклу.
Ссылка:
просмотров: 497
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. Депутаты Жогорку Кенеша намерены лично проверить место ЧП
Снега в Кыргызстане мало. Прогноз на урожай-2018 чиновники не дают
Депутаты забыли о чрезвычайных ситуациях в Кыргызстане, обсуждая проблему воды
Критика Минсельхоза. Премьер ждет от депутатов конкретных предложений
Социал-демократы поставили «двойку» вице-премьеру и министру экономики
Депутатам от СДПК не понравился отчет чиновников о развитии аграрного сектора
Кыргызстан отказался от мяса из Китая. Почему, рассказали чиновники Минсельхоза
Что будет с туристом, сорвавшим цветок, занесенный в Красную книгу Кыргызстана
Незаконные постройки вдоль придорожных полос снесут
Еще один депутат требует запретить использование сотовых телефонов в школе
Популярные новости
Если не&nbsp;прекратят, введу прямое госуправление. Президент о&nbsp;депутатских играх Если не прекратят, введу прямое госуправление. Президент о депутатских играх
Не&nbsp;те&nbsp;предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития Не те предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января
В&nbsp;пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно В пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»