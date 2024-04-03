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Общество

В 2023 году Кыргызстан экспортировал 42,2 тысячи тонн картофеля

В прошлом году Кыргызстан экспортировал 42,2 тысячи тонн картофеля в Россию, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Об этом свидетельствуют данные Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По информации ведомства, цена на картофель в апреле 2023-го составила 23,3 сома, мае — 30 сомов, июне — 45 сомов, сентябре — 30 сомов, октябре — 25,2 сома, ноябре — 26,5 сома.

В 2022 году стоимость составила 25,6 сома в апреле, 35 сомов в мае и 40 сомов в июне.

В 2024-м средняя оптовая цена на картофель по республике на март составляет 10-12 сомов, а на рынках реализуется по 18-25 сомов.

«В настоящее время ведется работа по увеличению объемов экспорта в Узбекистан. Также ведутся переговоры об экспорте большего количества картофеля в Китай», — отметили в Минсельхозе.

1 апреля на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Акылбек Тумонбаев поднял вопрос о картофеле, который люди не могут продать, якобы он загнивает в подвалах и отдают скоту. Министерство заявляет, что эта информация не соответствует действительности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290671/
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