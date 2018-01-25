Глава Ферганской области обругал земляков и запретил ездить в хадж и в Россию

Хоким (губернатор) Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев попрекнул помощью, оказанной семьям жителей Ташлакского района, заживо сгоревших в автобусе в Актюбинской области Казахстана. 16 из 52 погибших в сгоревшем на трассе Шымкент — Самара автобусе были жителями данного района, сообщило радио «Озодлик».
«Знайте же, ташлакцы! Бедные жители нашей области снова вынуждены пожертвовать 80 миллионов сумов. Каждой семье по 5 миллионов сумов. Я говорю это не для упрека», — заявил хоким на селекторном совещании после трагедии в Актюбинской области Казахстана.
Аудиозапись, сделанную на совещании, распространили в социальной сети.
Хоким Шухрат Ганиев также обвинил жителей Ташлакского района в том, что они опозорили всю Ферганскую область.
«Неужели на заработки будут продолжать ехать парни в возрасте 20-22 лет? Что говорят об этом их родители? Они что, глухие? Теперь во всем обвинят бедного участкового инспектора. А куда смотрит махалля?» — сказал Шухрат Ганиев.
Хоким выразил обвинения в грубой матерной форме и заявил, что лишает жителей Ташлакского района права на хадж.
«В 2005 году они устроили митинг. Тогда эти ублюдки закидали камнями сотрудников правоохранительных органов», — заявил хоким, говоря о жителях Ташлакского района.
Автобус, перевозивший узбекских трудовых мигрантов в Россию, сгорел в Казахстане 18 января. Выжить удалось лишь пятерым из 57 находившихся в автобусе людей (в том числе двум водителям-казахстанцам). Погибли 52 гражданина Узбекистана, в том числе 16 человек из Ташлакского района.