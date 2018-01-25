Глава Ферганской области обругал земляков и запретил ездить в хадж и в Россию

Хоким (губернатор) Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев попрекнул помощью, оказанной семьям жителей Ташлакского района, заживо сгоревших в автобусе в Актюбинской области Казахстана. 16 из 52 погибших в сгоревшем на трассе Шымкент — Самара автобусе были жителями данного района, сообщило радио «Озодлик».

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«Знайте же, ташлакцы! Бедные жители нашей области снова вынуждены пожертвовать 80 миллионов сумов. Каждой семье по 5 миллионов сумов. Я говорю это не для упрека», — заявил хоким на селекторном совещании после трагедии в Актюбинской области Казахстана.

Аудиозапись, сделанную на совещании, распространили в социальной сети.

Хоким Шухрат Ганиев также обвинил жителей Ташлакского района в том, что они опозорили всю Ферганскую область.

«Неужели на заработки будут продолжать ехать парни в возрасте 20-22 лет? Что говорят об этом их родители? Они что, глухие? Теперь во всем обвинят бедного участкового инспектора. А куда смотрит махалля?» — сказал Шухрат Ганиев.

Хоким выразил обвинения в грубой матерной форме и заявил, что лишает жителей Ташлакского района права на хадж.

«Есть несколько ублюдков из Ташлакского района. Ублюдки! Ублюдков нужно называть ублюдками. Никто не поедет в хадж из Ташлака! Никто! Всех исключить!» — пригрозил он.

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Кроме того, Шухрат Ганиев припомнил жителям района андижанские события 2005 года, когда местные жители вышли на митинг.

«В 2005 году они устроили митинг. Тогда эти ублюдки закидали камнями сотрудников правоохранительных органов», — заявил хоким, говоря о жителях Ташлакского района.

Автобус, перевозивший узбекских трудовых мигрантов в Россию, сгорел в Казахстане 18 января. Выжить удалось лишь пятерым из 57 находившихся в автобусе людей (в том числе двум водителям-казахстанцам). Погибли 52 гражданина Узбекистана, в том числе 16 человек из Ташлакского района.