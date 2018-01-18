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Общество

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Узбекистана

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву в связи с гибелью граждан в результате инцидента в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Республики Узбекистан в результате трагического инцидента, произошедшего в Актюбинской области Республики Казахстан. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты», — отмечено в телеграмме.

Напомним, в салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Выбраться удалось лишь пятерым, остальные 52 человека погибли на месте.
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