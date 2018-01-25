Переселить кыргызстанцев из опасных зон можно только силой

Переселить кыргызстанцев из опасных зон можно лишь силой. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-премьер-министр КР Даир Кенекеев.

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«Переселять придется силой. Их нужно за руку тянуть. Некоторые жертвуют своей семьей, говорят: это моя семья и мой скот. И как он решит, так и будет», — пояснил Даир Кенекеев.

Он добавил, что переселенцам выделяли на строительство новых домов ссуду в 200 тысяч сомов на 20 лет и 50 тысяч сомов безвозмездно. Сейчас сумму увеличили до 500 тысяч сомов.

Отметим, вопрос насильного переселения возникает не впервые. Ранее аким Узгенского района Ошской области Олжобай Осмоналиев рассказывал ИА «24.kg», что жителей с оползнеопасных мест будут переселять через суд.

Напомним, в апреле 2017 года в селе Аюу-Сай Зергерского айыльного аймака Узгенского района оползни унесли жизни 24 человек.