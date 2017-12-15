Для этнических кыргызов, нарушивших миграционное законодательство, снизят штрафы

Для этнических кыргызов, нарушивших правила пребывания в стране, снизят штрафы. Соответствующие поправки предлагает внести Государственная служба миграции КР.

В Кодексе об административной ответственности нарушение иностранными гражданами или лицами без гражданства порядка пребывания без документов наказывается штрафом в размере ста расчетных показателей (10 тысяч сомов). За повторное нарушение в течение года применяется выдворение из Кыргызстана.

Однако лица, получившие статус кайрылмана до приобретения гражданства Кыргызстана, остаются иностранными гражданами или лицами без гражданства. Просроченные удостоверения кайрылмана будут считаться недействительными, но так как они имеют особый статус и почти приравниваются к гражданам КР, целесообразно штрафовать их на 3 тысячи сомов.

Статус кайрылмана будут присваивать при наличии документального подтверждения кыргызской национальности одного из родителей.

На 1 ноября в Кыргызстане проживали более 35 тысяч этнических кыргызов, из них 1 тысяча 336 получили статус кайрылмана. Большинство переселенцев — из Таджикистана (65 процентов) и Узбекистана (30,4 процента). С 2010 года по 1 ноября 2017-го 30 тысяч 323 этнических кыргыза получили гражданство КР.