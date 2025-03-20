Исследование потенциально опасных зон в Баткенской области проводит МЧС. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что работы проводит департамент мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Специалисты уже обследовали город Сулюкту и изучили участки, которые подвергаются риску схода оползней и обрушения скальных пород.

С помощью дронов проведена аэрофотосъемка, необходимая для создания топографической карты опасных зон. Также на участках установлены специальные маркеры для мониторинга активности геологических процессов. А местным жителям предоставили соответствующую информацию и провели разъяснительную работу.