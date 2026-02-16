Число участников программы переселения соотечественников в РФ сократилось

С начала 2025 года на учет в территориальных органах МВД России встали около 26,7 тысячи участников государственной программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщают «Ведомости».

Это почти на 16 процентов меньше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 31,7 тысячи человек. Снижение числа переселенцев фиксируется с 2022 года, следует из статистики ведомства.

Чаще всего в прошлом году по программе переезжали граждане Казахстана (около 35 процентов от общего числа), Кыргызстана (почти 11 процентов), Туркменистана (9,6 процента), Узбекистана (9,5 процента), Таджикистана (9,2 процента) и Армении (8,3 процента). Остальные 17,4 процента пришлись на выходцев из Азербайджана, Германии, стран Балтии, Украины, Израиля, Грузии и Беларуси.

Программа нацелена на социально-экономическое развитие регионов и решение демографических задач. В ней могут участвовать бывшие граждане СССР и их потомки, а также выходцы из РСФСР и Российской республики, ставшие гражданами других государств или лицами без гражданства. Вместе с заявителем переехать вправе супруги, дети, родители и другие близкие родственники. Требования включают совершеннолетие, дееспособность и владение русским языком.

Эксперты связывают сокращение потока с ростом бюрократических барьеров, сложностями легализации и социального обустройства в России. Отдельным фактором называют геополитическую ситуацию и опасения потенциальных переселенцев, связанные с санкционными ограничениями и условиями ведения бизнеса. В то же время часть специалистов полагает, что ресурс соотечественников в странах Центральной Азии не исчерпан, и при изменении внешних условий динамика может стабилизироваться.