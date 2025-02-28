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Общество

Цифровую карту «Родина» для желающих переехать в РФ запустят в Кыргызстане

Цифровую карту «Родина» для желающих переехать в Россию запустят в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Армении. Об этом сообщает Россотрудничество.

Уточняется, что проект позволит изучить возможности россиян, находящихся за пределами страны, получать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей. Координировать процесс и осуществлять его организационное сопровождение поручено МИД РФ и Россотрудничеству. Предварительные результаты планируется подвести к октябрю 2025 года.

Иностранные граждане и соотечественники в этих четырех странах в пилотном режиме смогут вставать на миграционный учет, уведомляя об этом в электронном виде МВД России.

Предполагается, что цифровая карта постепенно станет одним из инструментов программы добровольного переселения.

Также планируется оцифровать техническую часть карты и связать с сим-картами переселенцев. Одновременно отрабатываются алгоритмы кибербезопасности и защиты персональных данных.

Центром координации работы по переселению станет открытая в Москве общественная приемная движения «Путь домой». А следующий этап расширения работы и возможностей карты «Родина» — подготовка «Электронного справочника переселенца».

Планируется, что карта «Родина» к концу года начнет действовать в 12 государствах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321354/
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