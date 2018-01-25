Кыргызстанцы недовольны выделенными участками для переселения из опасных зон

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов рассказал депутатам Жогорку Кенеша, почему государство не может переселить кыргызстанцев, проживающих в опасных районах.

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По его словам, в 2017 году около 30 семей вывезли из оползнеопасных районов. Их разместили на школьном стадионе. Они получили участки и скоро должны переехать.

Кубатбек Боронов отметил, что многие семьи отказываются переезжать. «Их не устраивают участки, которые мы предоставляем. Они выращивают там сельхозпродукцию, несмотря на риски», — добавил он.