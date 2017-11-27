Памирских кыргызов обеспечат домашней утварью, телевизорами и одеждой

Памирских кыргызов, переехавших в Нарынскую область, обеспечат домашней утварью и одеждой. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Аппарат полномочного представителя правительства КР в Нарынской области объявил тендер на покупку предметов домашнего быта, одежды и лекарственных средств на период адаптации.

Переселенцам купят одежду, обувь, постельные принадлежности, мебель, бытовую технику, посуду, медицинские препараты первой необходимости. Отдельным лотом прописана покупка шести плазменных телевизоров.

Правительство КР выделило на эти цели 948 тысяч сомов.

В октябре шесть семей памирских кыргызов прибыли в Кыргызстан. По данным Госслужбы миграции, на Памире живет около 2,1 тысячи этнических кыргызов. На Малом Памире они проживают в восьми селах и имеют 208 хозяйств — там более 1 200 человек. На Большом Памире в шести селах живут 825 кыргызов.