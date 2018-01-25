Депутат возмущен: в регионах нет питьевой воды, а в Бишкеке ею моют машины

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев возмущен, что в регионах нет питьевой воды, а в Бишкеке ею моют машины.

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По его словам, по всей республике остро стоит вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой.

«В селах и городах нет чистой воды. В столице ею моют машины и поливают огороды. Во всем мире проводят фильтрацию и три раза одну и ту же воду используют. На наших мойках нет не только фильтров, но и счетчиков. Есть угроза, что Бишкек останется без питьевой воды при таком нерациональном использовании», — сказал Дастан Бекешев.

Вице-премьер-министр Даир Кенекеев отметил, что в 60 процентах населенных пунктов водопровод построен 50 лет назад, в 386 селах вообще нет водопроводной сети.