Почему кыргызстанцы много болеют, но продолжают пить воду из арыков

В Кыргызстане все водные ресурсы формируются на территории республики, при этом около 400 сел не имеют доступа к питьевой воде. Исследования проб показали, что жители многих населенных пунктов используют воду низкого качества.

В Кыргызстане 88 процентов инфекционных заболеваний вызвано именно некачественной водой. Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения предлагает утвердить правила гигиенической безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения, устройства и содержания общественных уборных.

Ужасающая статистика

В развивающихся странах от диареи умирает около 2 миллионов человек в год. Большинство из них дети.

По данным Министерства здравоохранения, ежегодно по республике официально регистрируется до 40 тысяч случаев кишечной инфекции. Более 80 процентов заболевших - дети до 14 лет. Каждый год умирает до 300 несовершеннолетних.

Наибольшее количество смертей в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, на которые приходится 80-90 процентов всех летальных исходов по республике.

Джалал-Абадская область на протяжении последних лет остается самым неблагополучным регионом по брюшному тифу, на нее приходится более 94 процентов от общего количества таких заболеваний. Основные причины - недостаточное обеспечение качественной питьевой водой и наличие людей, носителей брюшного тифа, переболевших в предыдущие годы.

Жизнь без воды

В Кыргызстане 1 тысяча 891 населенный пункт, из них 1 тысяча 805 - села, в которых проживает более 60 процентов населения. В 267 селах системы водоснабжения построены в 1950-1960 годах, в 595 селах – в 1980-е годы. В 390 селах водопровода вообще нет.

Из централизованных систем обеспечивается 87,1 процента населения. Еще два года назад показатель был почти на 3 процента ниже.

К центральному водоснабжению не подключена бОльшая половина жителей Таласской области. Затем идут Баткенская (69 процентов), Джалал-Абадская (83 процента) и Ошская области (86 процентов). Что уж говорить о периферии, если в столицах не все районы обеспечены водой. Только 70 процентов жителей новостроек Бишкека и 56 процентов жителей Оша имеют доступ к питьевой воде.

В сельской местности около 40 процентов населения не обеспечено чистой питьевой водой на должном уровне. Особенно проблемно состояние объектов централизованного водоотведения.

По статистике лишь 21 процент населения страны обеспечен центральной системой канализации. В Бишкеке показатель составляет 78 процентов, а в регионах - не превышает 10 процентов. В некоторых городах есть действующие системы водоотведения, но из-за превышения сроков эксплуатации и недостатка инвестиционных вливаний они находятся в состоянии, требующем капитального ремонта или обновления.

Успеть за пять часов в день

ОО «Центральноазиатский альянс по воде» в течение 11 лет работает в четырех регионах юга Кыргызстана и в одном регионе Таджикистана. Основной деятельностью ЦААВ является содействие в расширении доступа сельского населения к чистой питьевой воде, изменение практики санитарно-гигиенического поведения сельского населения.

По результатам исследования, 60 процентов населения в пилотных селах получают воду из водопровода, 38,4 процента - из уличных водозаборных колонок, 21,6 процента - из внутридомовых колонок. Остальные 40 процентов используют воду из арыков, рек, каналов, родников или пользуются привозной.

Исследование ЦААВ показало, что 17 процентов населенных пунктов получают воду круглосуточно, 50 процентов имеют доступ к питьевой воде до 5 часов в день, 3 процента - по графику от 5 до 12 часов в сутки, 30 процентов не имеют доступа к питьевой воде.

Водопровод отсутствует в селах Кан-Коргон, Кайын-Талаа, Куйоо-Таш Кара-Кульджинского района и Шамал-Терек Узгенского района. А в селах Жатан, Жаны-Базар Ноокатского района водопроводная сеть есть, а воды нет.

Куда утекают деньги доноров

В 2000 году Кыргызстан заключил соглашение с Всемирным банком и Азиатским банком развития на предоставление кредитных и грантовых средств на $69,5 миллиона. Часть водопроводов построили, но из-за коррупции и грубейших ошибок проектировщиков, подрядных организаций, исполнительных органов АБР отказался от финансирования проекта. До 2014 года деньги выделял ВБ, а после в секторе образовался вакуум.

Сейчас в планах правительства новые проекты – «Устойчивое развитие Иссык-Куля» и «Восстановление инфраструктуры Ошской и Джалал-Абадской областей и оказание чрезвычайной помощи». На это необходимо 23,4 миллиарда сомов. Естественно, расчет только на донорскую помощь. Из республиканского бюджета выделят лишь 3,1 миллиарда сомов.

Еще 177,5 миллиона евро понадобится на реализацию проектов в 22 городах республики. Согласитесь, если бы выделенные деньги расходовались эффективно, кыргызстанцы бы не пили воду из арыка.