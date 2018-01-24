Фермеры Кыргызстана смогут заложить урожай, чтобы получить кредит в банке. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Артем Новиков.

Депутаты рассматривают законопроект «О товарных складах и складских свидетельствах». Документ предусматривает правовое регулирование отношений, возникающих в связи с выдачей складского свидетельства.

Иными словами, фермеры смогут сдать урожай на хранение, и этот урожай может выступать залогом при получении кредита в банке.

По словам министра, отсутствие регулирования деятельности товарных складов, осуществляющих выдачу складских свидетельств, приводит к тому, что в настоящее время кредитование под залог сельхозпродукции квалифицируется как высоко рискованное кредитование.

«Каждый склад должен будет получить свидетельство. Мы не создаем ограничений для складов. Для тех предпринимателей, которые готовы участвовать в программе, будут определенные требования», — сказал Артем Новиков.