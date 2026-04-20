Общество

Памяти ВОВ. В Историческом музее открылась выставка «Трагедия народов»

В Национальном историческом музее состоялось официальное открытие выставки «Трагедия народов» Музея Победы, приуроченной ко Дню памяти Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, мероприятие открыла директор музея Жылдыз Бакашова. В своей речи она отметила, что выставка является проектом, глубоко отражающим драматизм войны и тяжелые испытания в истории человечества.

В церемонии открытия принял участие советник президента Кыргызстана Марат Иманкулов. Выступившие официальные лица подчеркнули значение лозунга «Никто, ничто и никогда не будет забыто», отметив, что трагедия войны должна стать важным уроком для человечества.

В рамках выставки представлены экспозиции, отражающие хронологию войны и победы, а мероприятие продолжилось показом художественного фильма «Группа крови».

В торжественном мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КР Сергей Вакунов, заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев.

Кроме того, присутствовали посол Азербайджана Латиф Гандилов, посол Беларуси Сергей Молунов, посол Таджикистана Ализода Назирмад, посол Пакистана Хан Алтамаш Вазир, а также студенты высших учебных заведений и представители других учреждений и организаций.
