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Власть

Между депутатами парламента возникла перепалка из-за закона о фискализации

Между депутатами парламентского комитета по экономической и фискальной политике возникла перепалка из-за законопроекта о фискализации налоговых процедур.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что ему принесли сравнительную таблицу вносимых изменений лишь час назад. Нардеп настаивал на том, что он просто физически не мог ознакомиться со всеми правками.

«Так нечестно, когда отдел комитета и госорганы сами что-то решили, обсудили, внесли поправки, а теперь мы должны поддержать. Я понимаю, что правительство торопится. Но мы не должны эту спешку поддерживать, потому что от одного слова может многое зависеть», — высказался депутат.

Депутат Гульшат Асылбаева высказалась резко против. Она рассказала, что дважды встречалась с бизнесменами по этому вопросу. Предприниматели подтвердили, что все спорные вопросы сняты.

«Я сама до восьми вечера сидела. Я убедилась, что мои предложения учтены. Несколько депутатов внесли предложения письменно. Эти идеи инициаторы учли», — подчеркнула Гульшат Асылбаева.

Ее поддержала и Эльвира Сурабалдиева. Она напомнила, что все заинтересованные стороны собирались и обсуждали спорный законопроект в стенах Жогорку Кенеша. Были жаркие споры.

«Сопротивление идет большое — как со стороны госорганов, так и частного сектора. Но мы должны идти вперед. Здесь бурные дебаты были. Тогда надо было сюда приходить и высказываться. А не заявлять сейчас, что вопрос нужно отложить», — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.

Дастан Бекешев отреагировал на критику бурно:

— Я вам не ученик, чтобы вы себя так вели.

— И вы себе тоже позволяете высказываться. Мы вас слушаем, — парировала Эльвира Сурабалдиева.

В итоге вопрос остался в повестке дня. За то, чтобы отложить его рассмотрение на неделю, выступил только Дастан Бекешев.
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