РКФР и ОАО «Гарантийный фонд» должны обеспечить льготными кредитами регионы

«Российско-Кыргызский фонд развития и ОАО «Гарантийный фонд» должны обеспечить доступ к финансовым ресурсам проектам, направленным на поддержку сельских товаропроизводителей, в том числе ориентированных на экспорт и направленных на развитие регионов», — заявил на встрече с руководством фондов президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

На встрече обсуждены вопросы обеспечения финансированием предпринимателей в регионах республики. Президент отметил, что он встречался с предпринимателями, у которых есть хорошие проекты, но без залога они не могут взять кредиты. Жизнеспособные проекты остаются нереализованными.

«Наша страна пытается выйти на рынки других стран. Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) усилило конкуренцию при экспорте отечественной продукции. Ее смогут выдержать лишь те производители, которые работают по новым технологиям, имеют достаточно средств и могут удержаться на рынке», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Задача государства их поддержать и обеспечить «длинными» и дешевыми кредитными ресурсами для повышения конкурентоспособности, внедрения инноваций, обновления материально-технической базы, расширения производства. Сооронбай Жээнбеков

В заключение Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что РКФР и Гарантийный фонд совместно с государственными банками должны продолжить активно участвовать в модернизации экономики Кыргызстана через финансирование проектов в регионах, имеющих приоритетное значение для государства.