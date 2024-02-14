В 2024 году на программу поддержки малого и среднего бизнеса Российско-Кыргызский фонд развития планирует выделить $15 миллионов. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Надеемся, все отечественные предприниматели смогут реализовать свои идеи (в том числе и с нашей помощью), внести вклад в реиндустриализацию экономики и развитие промышленного потенциала КР», — отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

Напомним, что в 2023-м фонд профинансировал проекты на $160 миллионов. В этом году на это планируют выделить $140 миллионов.