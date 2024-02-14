10:00
USD 89.43
EUR 96.31
RUB 0.98
Экономика

Российско-Кыргызский фонд развития вложит в малый и средний бизнес $15 миллионов

В 2024 году на программу поддержки малого и среднего бизнеса Российско-Кыргызский фонд развития планирует выделить $15 миллионов. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Надеемся, все отечественные предприниматели смогут реализовать свои идеи (в том числе и с нашей помощью), внести вклад в реиндустриализацию экономики и развитие промышленного потенциала КР», — отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

Напомним, что в 2023-м фонд профинансировал проекты на $160 миллионов. В этом году на это планируют выделить $140 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286650/
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане запущен первый завод по шоковой заморозке овощей и фруктов
РКФР выделил $1 миллион кредита кондитерской фабрике в городе Шопокове
РКФР будет давать кредиты ниже ставки Национального банка. Зачем это нужно
По итогам Кыргызско-Российской конференции подписано более 20 документов
РКФР будет давать кредиты в сомах ниже учетной ставки Национального банка
В Кыргызстане открылся первый Детский кардиохирургический спеццентр
На реке Гульча построят новую малую ГЭС за средства РКФР
Российские бизнесмены побывали на заводе «Нур» и посмотрели курорты Джалал-Абада
В Кыргызстан прибыла бизнес-делегация из России
В Караколе при поддержке РКФР откроют новую школу
Популярные новости
Сотрудники ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; обратились к&nbsp;президенту Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту
Маловодный период. Воды в&nbsp;Токтогулке становится все меньше Маловодный период. Воды в Токтогулке становится все меньше
На&nbsp;аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева
Решение принято. Землю в&nbsp;Кош-Коле трансформируют и&nbsp;отдадут под гольф-клуб Решение принято. Землю в Кош-Коле трансформируют и отдадут под гольф-клуб
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
14 февраля, среда
09:48
На Иссык-Куле незаконно срубили 47 тянь-шаньских елей и 3 тополя На Иссык-Куле незаконно срубили 47 тянь-шаньских елей и...
09:21
В Кадамджайском районе открыли новое здание центра «Единое окно»
09:05
В Кыргызстане открыли уже 69 государственных аптек
09:00
В Бишкеке планируют построить канатную дорогу. Поддерживаете ли идею мэрии?
08:47
Российско-Кыргызский фонд развития вложит в малый и средний бизнес $15 миллионов
13 февраля, вторник
23:45
Компания Xiaomi выпустит флагманский смартфон из титана
23:12
Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
22:37
Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля