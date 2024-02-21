Какие проекты, финансируемые РКФР, будут реализованы в 2024 году

На 2024 год планируется запуск нескольких проектов, которые финансирует Российско-Кыргызский фонд развития. Об этом сегодня на брифинге сообщил член правления РКФР Бакыт Курманбеков.

По его словам, на сегодня в фазе строительства находятся два крупных проекта в сфере производства строительных материалов. Они будут запущены в текущем году. Благодаря этому будет создано 1,2 тысячи рабочих мест.

«Это крупный завод по производству цемента с мощностью 1,6 миллиона тонн продукции в год. Его запуск позволит снизить цену на цемент, заместить импорт из соседних республик. Мы надеемся, что после его запуска снизится стоимость строительства. Это повлечет снижение стоимости жилья, что хорошо отразится на состоянии строительной отрасли и позволит эффективно решать проблему обеспечения населения жильем», — сказал Бакыт Курманбеков.

Второй проект — строительство завода по производству кафеля и керамической плитки. На сегодня весь кафель в республике импортируемый.

«Запуск завода позволит снизить цену и существенно заместить импорт. Это тоже благотворно скажется на торговом балансе республики», — заключил он.