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Власть

Дональд Трамп назвал самую опасную страну в мире

Президент США Дональд Трамп назвал одну из самых опасных стран в мире и вновь вспомнил об одном из предвыборных обещаний — строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом сообщило НТВ.

Как отмечается, Дональд Трамп именно Мексику считает самой опасной страной в мире. Он считает необходимым построить стену, которая, по его мнению, спасет США от наркотрафика из соседней страны. Соответствующий пост глава США разместил в своем Twitter. 

Нам нужна стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый поток наркотиков из Мексики, которая находится под номером один в рейтинге самых опасных стран в мире.

Дональд Трамп
Дональд Трамп ранее распорядился разработать проект строительства стены на границе, за которую, как он считает, должна заплатить сама Мексика. По его мнению, на возведение постройки потребуется примерно $20 миллиардов.
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