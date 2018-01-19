Дональд Трамп назвал самую опасную страну в мире

Президент США Дональд Трамп назвал одну из самых опасных стран в мире и вновь вспомнил об одном из предвыборных обещаний — строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом сообщило НТВ.
Как отмечается, Дональд Трамп именно Мексику считает самой опасной страной в мире. Он считает необходимым построить стену, которая, по его мнению, спасет США от наркотрафика из соседней страны. Соответствующий пост глава США разместил в своем Twitter.
Дональд Трамп ранее распорядился разработать проект строительства стены на границе, за которую, как он считает, должна заплатить сама Мексика. По его мнению, на возведение постройки потребуется примерно $20 миллиардов.
Нам нужна стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый поток наркотиков из Мексики, которая находится под номером один в рейтинге самых опасных стран в мире.Дональд Трамп