Дональд Трамп назвал самую опасную страну в мире

Президент США Дональд Трамп назвал одну из самых опасных стран в мире и вновь вспомнил об одном из предвыборных обещаний — строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом сообщило НТВ.

Как отмечается, Дональд Трамп именно Мексику считает самой опасной страной в мире. Он считает необходимым построить стену, которая, по его мнению, спасет США от наркотрафика из соседней страны. Соответствующий пост глава США разместил в своем Twitter.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

Нам нужна стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый поток наркотиков из Мексики, которая находится под номером один в рейтинге самых опасных стран в мире. Дональд Трамп

Дональд Трамп ранее распорядился разработать проект строительства стены на границе, за которую, как он считает, должна заплатить сама Мексика. По его мнению, на возведение постройки потребуется примерно $20 миллиардов.