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Власть

В Кыргызстане нужно создать реестр субаренды госимущества

«В Кыргызстане нужно создать реестр субаренды госимущества», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Мирлан Жээнчороев.

По его словам, государственное имущество сдается в аренду за 100-200 сомов с квадратного метра. А потом снова передается в аренду, но уже по рыночной цене — по $20-30 за квадрат. Кроме того, депутат рассказал, что такая ситуация совсем рядом, напротив «Белого дома». Он предложил Счетной палате внимательно изучить вопрос.

Депутат Айнура Осмонова поинтересовалась, как Фонд по управлению госимуществом собирается реанимировать убыточные предприятия.

Глава ФУГИ Ренат Тулебердиев отметил, что все предприятия работают. Но есть статьи расходов, которые можно пересмотреть. Депутат предложила отдать некоторые госпредприятия на баланс мэриям городов. В пример она привела город Джалал-Абад.

«Расходную часть можно расщеплять. К примеру, есть завод в Кызыл-Кие. Он работает на десятую часть мощности, но работает. У него есть хороший логистический центр. Мы хотим сделать презентацию для бизнесменов о возможностях наших предприятий. Есть много таких примеров. Сейчас я практически знакомлюсь с ситуацией. Вам это может не понравиться, но есть предприятия, которые нецелесообразно отдавать городу. Например, завод ЖБИ. Для него лучше найти инвестора или отдать на приватизацию», — заключил Ренат Тулебердиев.
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