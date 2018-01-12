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Власть

Таможня — самый коррумпированный орган, признают в правительстве Кыргызстана

В правительстве признали, что Государственная таможенная служба Кыргызстана — самый коррумпированный орган. Об этом заявлено сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

Кабинет министров составил рейтинг коррумпированных государственных органов. Об этом депутатам сообщил первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев.

По его словам, согласно проведенному в 2016 году исследованию, было доказано, что таможня — самый коррумпированный государственный орган в Кыргызстане.

«На втором месте ГСИН, потом МВД, ГСБЭП, Министерство образования и ГНС», — сказал Аскарбек Шадиев.

Представитель ГТС заверил депутатов, что ведомство меняет систему работы.
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