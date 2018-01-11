Откуда смог? И депутаты парламента озаботились загрязнением воздуха в Бишкеке

Депутаты Жогорку Кенеша требуют точного ответа на вопрос, по чьей вине над Бишкеком навис смог. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявили депутаты Дастан Бекешев и Аалы Карашев.

По словам Дастана Бекешева важен тот факт, что уже и депутаты начали говорить об экологии в столице. Вспомнил он и о том, что накануне во время пресс-тура на ТЭЦ Бишкека директор станции Омуркул уулу Нурлан заявил, что объект только на 14 процентов загрязняет воздух в столице.

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«Директор ТЭЦ сказал, что воздух также загрязняют автомобили и частные дома. Если есть такая возможность, давайте проведем исследование, кто в этом виноват. Возможно, нужно новостройки проверить», — высказался Дастан Бекешев.

С аналогичным предложением выступил депутат Аалы Карашев. Он уверен, что не стоит валить всю вину именно на новостройки.

«Новостройки что, сегодня появились? Они еще 20 лет назад были, жгли уголь. Правительство должно дать информацию, сколько газа заведено в жилмассивы, в какие дома. Тогда такой ссылки друг на друга не будет», — заключил депутат.