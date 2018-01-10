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Власть

Президент встретился с жителями района, где стартовала его предвыборная кампания

Президент Сооронбай Жээнбеков посетил Джумгальский район, где начинал свои предвыборные встречи с избирателями в качестве кандидата. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства подчеркнул, что выполнит все свои предвыборные обещания по развитию регионов.

Для меня интересы страны дороже всего

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков напомнил о своей предвыборной программе, которая была написана, как отмечает пресс-служба, на основе реальной жизни простых кыргызстанцев. «Есть все возможности для выполнения моей предвыборной программы. На данный момент экспертная группа заканчивает работу над проектом Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что основным направлением его работы будет решительная борьба с коррупцией. «Главный смысл этой борьбы: в Кыргызстане не должно быть неприкасаемых, закон един для всех, перед законом все равны. Те, кто хочет управлять людьми, в первую очередь сами должны быть кристально чистыми. Только тогда они имеют право требовать чистоту от других. За последние шесть лет возродилось доверие народа к власти. Наша задача — укрепить это доверие», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

На встрече президент ответил на вопросы джумгальцев, касающиеся ликвидации излишней бюрократии в работе местных властей, создания рабочих мест, искоренения коррупционных элементов, строительства альтернативной дороги Север — Юг и другие.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что подписанный им указ об объявлении 2018-го Годом развития регионов создаст условия для планового решения этих вопросов.

«Ни один президент не справится без помощи своего народа. Давайте не будем равнодушными и вместе построим чистое общество. Все начатые реформы во всех сферах жизнедеятельности государства будут продолжены», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
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