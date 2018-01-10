Президент встретился с жителями района, где стартовала его предвыборная кампания

Президент Сооронбай Жээнбеков посетил Джумгальский район, где начинал свои предвыборные встречи с избирателями в качестве кандидата. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства подчеркнул, что выполнит все свои предвыборные обещания по развитию регионов.
Сооронбай Жээнбеков напомнил о своей предвыборной программе, которая была написана, как отмечает пресс-служба, на основе реальной жизни простых кыргызстанцев. «Есть все возможности для выполнения моей предвыборной программы. На данный момент экспертная группа заканчивает работу над проектом Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года», — подчеркнул президент.
Для меня интересы страны дороже всегоСооронбай Жээнбеков
Глава государства отметил, что основным направлением его работы будет решительная борьба с коррупцией. «Главный смысл этой борьбы: в Кыргызстане не должно быть неприкасаемых, закон един для всех, перед законом все равны. Те, кто хочет управлять людьми, в первую очередь сами должны быть кристально чистыми. Только тогда они имеют право требовать чистоту от других. За последние шесть лет возродилось доверие народа к власти. Наша задача — укрепить это доверие», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
На встрече президент ответил на вопросы джумгальцев, касающиеся ликвидации излишней бюрократии в работе местных властей, создания рабочих мест, искоренения коррупционных элементов, строительства альтернативной дороги Север — Юг и другие.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что подписанный им указ об объявлении 2018-го Годом развития регионов создаст условия для планового решения этих вопросов.
«Ни один президент не справится без помощи своего народа. Давайте не будем равнодушными и вместе построим чистое общество. Все начатые реформы во всех сферах жизнедеятельности государства будут продолжены», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.