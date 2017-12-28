Депутаты ратифицировали соглашение об использовании Касансайского водохранилища

Депутаты Жогорку Кенеша ратифицировали в третьем чтении соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Решение принято сегодня на заседании.
Документ устанавливает порядок использования водохранилища, регулирует вопрос финансирования затрат на его эксплуатацию и техническое обслуживание. Предусматривается создание постоянной комиссии, которая будет контролировать работу объекта.
- Стороны признают, что водохранилище эксплуатируют с целью стабильного обеспечения водой населения двух стран на взаимовыгодной, разумной и справедливой основе.
- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водохранилище Кыргызстан без промедления уведомляет Узбекистан.
- В случае возникновения споров стороны будут решать их путем двусторонних переговоров.
Соглашение является бессрочным. Оно подписано во время государственного визита экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ташкент 6 октября.
За ратификацию соглашения проголосовали 111 депутатов, против — 5.