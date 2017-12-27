Обслуживанием ККМ и внедрением цифровой подписи должно заниматься государство

Депутаты предложили Министерству экономики разработать документацию и рассмотреть возможность того, чтобы техническим обслуживанием контрольно-кассовых машин и внедрением электронно-цифровой подписи занималось государство. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Минэконом внес на рассмотрение парламента поправки в Налоговый кодекс, касающиеся фискализации налогоообложения. Проектом предусматривается внедрение электронных патента и ККМ.

Депутаты поинтересовались, кто занимается обслуживанием ККМ. Выяснилось, что услуги оказывают частные фирмы. Причем тарифы у них разные.

«Такого не должно быть. Речь, в том числе, и о безопасности. Вы много говорите о переходе на электронный документооборот. Приведу простой пример. Однажды министр финансов решил получить электронную цифровую подпись. Так его отправили в частную фирму. Это неправильно. Государство само должно заниматься подобными вещами», — заявил депутат Акылбек Жапаров.

Министр экономики Артем Новиков пообещал изучить предложения депутатов.