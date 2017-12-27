19:59
+2
USD 69.39
EUR 82.36
RUB 1.20
Власть

Обслуживанием ККМ и внедрением цифровой подписи должно заниматься государство

Депутаты предложили Министерству экономики разработать документацию и рассмотреть возможность того, чтобы техническим обслуживанием контрольно-кассовых машин и внедрением электронно-цифровой подписи занималось государство. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Минэконом внес на рассмотрение парламента поправки в Налоговый кодекс, касающиеся фискализации налогоообложения. Проектом предусматривается внедрение электронных патента и ККМ.

Депутаты поинтересовались, кто занимается обслуживанием ККМ. Выяснилось, что услуги оказывают частные фирмы. Причем тарифы у них разные.

«Такого не должно быть. Речь, в том числе, и о безопасности. Вы много говорите о переходе на электронный документооборот. Приведу простой пример. Однажды министр финансов решил получить электронную цифровую подпись. Так его отправили в частную фирму. Это неправильно. Государство само должно заниматься подобными вещами», — заявил депутат Акылбек Жапаров.

Министр экономики Артем Новиков пообещал изучить предложения депутатов.
Ссылка:
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент Кыргызстана ратифицировал Таможенный кодекс ЕАЭС
Депутаты одобрили отсрочку по введению нового закона о госпособиях
Депутаты не стали рассматривать вопрос о реструктуризации долгов энергетиков
Депутаты предлагают упростить систему налогообложения в Кыргызстане
Депутаты и министры в Кыргызстане тоже получают госпособия
Сейчас на каждую козу есть паспорт, а на семью никаких паспортов нет
Депутаты требуют отставки министра соцразвития из-за закона о суйунчу
Правительство признало свою ошибку в принятии закона о суйунчу
Депутаты посоветовали Кубатбеку Боронову брать пример с Сергея Шойгу
Школьники Кыргызстана не носят форму и надевают учителям урны на голову
Популярные новости
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;18-22 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 декабря
Дуйшенбек Зилалиев подал в&nbsp;отставку из-за уголовного дела о&nbsp;бомбе Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку из-за уголовного дела о бомбе
Премьеру не&nbsp;понравилось решение правительства: просто красивые слова Премьеру не понравилось решение правительства: просто красивые слова
Бизнес
Интернет-магазин O!Store: подарок на&nbsp;Новый год с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом! Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
Mega iTV&nbsp;&mdash; больше выбора, больше зрелищ Mega iTV — больше выбора, больше зрелищ
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»