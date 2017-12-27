Сейчас на каждую козу есть паспорт, а на семью никаких паспортов нет

«Сейчас на каждую козу есть паспорт, а вот что собой представляет семья, какой у нее доход, на что живут, соцработники не знают. Паспорта семьи у нас нет», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, социальные органы просто не знают нуждающихся. А ведь в свое время была норма, когда на каждую семью соцработники составляли соцпаспорт.

«Если есть холодильник, социальные службы не хотят писать, что они бедные», — рассказала депутат.

Айнуру Алтыбаева усомнилась, что правительство за три месяца выработает механизм исполнения закона о государственных пособиях. Ведь кабмин и Минсоцразвития в течение полугода, пока разрабатывался закон, могли проработать вопрос, а не говорить об адресности получения средств после его принятия.

Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова ответила, что речь о третьей категории пособий. По ней пособия в 810 сомов выделяются многодетным семьям с третьим ребенком в возрасте от 3 до 16 лет. «Могут быть случаи, когда деньги будут выделяться ненуждающимся семьям», — уверена она.

Коллегу поддержал и первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев. Он считает, что принятый закон был сырым.

«Мы понимаем женщин, вышедших на митинг в Нарыне. Сейчас они на пять детей получают 4,5 тысячи сомов, а с вступлением в силу нового закона получат всего 1,5 тысячи сомов. Это несправедливо. Закон надо доработать. Я уверен, что богатые не должны получать даже «суйунчу». Мы будем работать с местным населением. Односельчане всегда знают, у кого сколько скота, есть ли корова, у кого муж, у кого кормилец умер. Надо давать пособия тем, кто в них нуждается», — заключил Аскарбек Шадиев.