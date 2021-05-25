Перестрелки и суды. О минусах одномандатных выборов рассказала депутат

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева сегодня на круглом столе «Какая избирательная система лучше отвечает интересам избирателя — пропорциональная или смешанная» напомнила, чем чреваты выборы по одномандатным округам.

Отметим, в связи с принятием новой Конституции меняется и избирательная система. Некоторые нардепы, в частности Алтынбек Сулайманов, считают, что нужно сохранить пропорциональные выборы, но с использованием открытых списков.

Представители межведомственной рабочей группы предлагают ввести смешанную систему в соотношении 55/35, при которой 55 кандидатов будут баллотироваться по партийным спискам, 35 — как самовыдвиженцы.

По словам Айнуру Алтыбаевой, выборы по мажоритарной системе заканчивались перестрелками и судебными разбирательствами.

«Надо исходить из нашего опыта и тех рекомендаций, которые дают эксперты. Мы помним одномандатный парламент. Представительности не было. Жогорку Кенеш был однополый. В него вошли только богатые мужчины», — отметила она.

Эксперт Айнура Усупбекова добавила, что при предлагаемой смешанной форме уже есть конфликты. В том же варианте, за который выступает Алтынбек Сулайманов, нет региональной представленности и размыто квотирование. Она предложила не торопиться и еще раз тщательно изучить озвученные инициативы, чтобы соблюсти баланс и снизить риски.