Школьники Кыргызстана не носят форму и надевают учителям урны на голову

«Школьники Кыргызстана не носят форму и одевают учителям урны на голову», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, сегодня Министерство образования оставило учителей один на один с учениками. Их некому защитить. Дети просто издеваются над учителями. Доходит до того, что им надевают урны на голову. А Минобраз ничего не делает, чтобы изменить ситуацию.

«Почему вы не инициируете какие-либо изменения? Вы только соглашаетесь с теми поправками, которые предлагают мои коллеги. А сами ничего не предлагаете. Но в школе сегодня много проблем, которые нужно решать», — возмутилась Айнуру Алтыбаева.