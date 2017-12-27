Центральную Азию видят как территорию расширения сферы влияния терроризма

Центральноазиатский регион рассматривается как территория расширения сферы влияния международных террористических и экстремистских организаций. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Противостоять терроризму и религиозному экстремизму можно только совместными силами наших стран-партнеров. Мы плодотворно сотрудничаем с другими государствами и международными организациями. Сооронбай Жээнбеков

По его словам, состояние безопасности Кыргызстана определяется его положением в геополитическом пространстве, влиянием региональных факторов, а также динамикой развития страны в современных условиях.

«Складывающаяся ситуация требует от государства и общества принятия адекватных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Мы приняли государственную программу на 2017–2022 годы, которая направлена на защиту интересов личности, общества и государства и учитывает обязательства Кыргызстана в рамках решений и конвенций ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных организаций, резолюций СБ ООН, двусторонних соглашений и международных договоров, а также Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», — пояснил глава КР.