Президент Кыргызстана назвал угрозы безопасности страны

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил работников органов национальной безопасности с профессиональным праздником. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«В сегодняшней сложной, стремительно меняющейся обстановке в стране и мире, в условиях новых глобальных угроз и вызовов, с которыми сталкивается наше общество, ваш вклад в упрочение основ государства, обеспечение безопасности наших сограждан, борьбу с терроризмом и экстремизмом, коррупцией трудно переоценить», — отметил президент.

Ваша работа требует особых личных качеств, непоколебимой веры в правое дело и в свою страну, в то, что интересы государства превыше всего. Сооронбай Жээнбеков

По словам президента, особых почестей в этот день заслуживают ветераны органов национальной безопасности, чей опыт и мудрость вдохновляют молодых сотрудников.

«К сожалению, в нашем регионе все еще присутствуют угрозы, способные дестабилизировать покой нашего общества и государства. Терроризм и религиозный экстремизм, коррупция и наркотрафик по-прежнему являются непосредственной угрозой национальной безопасности», — сказал глава государства.

Нам необходимо укреплять государственную границу и искоренять причины, порождающие возможность нанесения ущерба безопасности страны. Крайне важно продолжить работу по борьбе с терроризмом, экстремизмом и коррупцией Сооронбай Жээнбеков

«Уверен, что ваши самоотверженность и профессионализм и впредь будут служить залогом спокойствия наших граждан, а эффективность ваших слаженных действий позволит впредь совершенствовать систему национальной безопасности Кыргызстана», — отметил он.