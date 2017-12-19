ЕС договаривается с Кыргызстаном по новому соглашению о партнерстве

Европейский союз и Кыргызстан приступили в Брюсселе к переговорам по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба ЕС в КР.

По ее данным, соглашение должно стать новым рамочным документом, нацеленным на укрепление двусторонних отношений.

Старт переговорам дал Люк Девинь, директор департамента по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних связей. Кыргызскую сторону представил заместитель министра иностранных дел Эмиль Кайкиев.

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«В ходе моего недавнего визита в Бишкек руководство Кыргызстана поделилось амбициозной программой реформ и рассказало о приверженности укреплению демократии, продвижению прозрачности, эффективного госуправления и развитию новых экономических возможностей. Новое, углубленное соглашение о партнерстве и сотрудничестве позволит нам поддерживать эти устремления, укреплять политические и экономические связи и создавать больше возможностей на благо как ЕС, так и Кыргызстана», — отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и внешней политике Федерика Могерини.

Соглашение должно заменить действующее, которое вступило в силу в 1999 году. Ожидается, что в документе основное внимание уделят политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, экономическому взаимодействию и другим аспектам двусторонних отношений. Переговоры будут проводиться поочередно в Брюсселе и Бишкеке.