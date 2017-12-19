22:09
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Власть

ЕС договаривается с Кыргызстаном по новому соглашению о партнерстве

Европейский союз и Кыргызстан приступили в Брюсселе к переговорам по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба ЕС в КР. 

По ее данным, соглашение должно стать новым рамочным документом, нацеленным на укрепление двусторонних отношений.

Старт переговорам дал Люк Девинь, директор департамента по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних связей. Кыргызскую сторону представил заместитель министра иностранных дел Эмиль Кайкиев.

Читайте по теме
Федерика Могерини: Соблюдение прав человека не вопрос выбора, а обязательство

«В ходе моего недавнего визита в Бишкек руководство Кыргызстана поделилось амбициозной программой реформ и рассказало о приверженности укреплению демократии, продвижению прозрачности, эффективного госуправления и развитию новых экономических возможностей. Новое, углубленное соглашение о партнерстве и сотрудничестве позволит нам поддерживать эти устремления, укреплять политические и экономические связи и создавать больше возможностей на благо как ЕС, так и Кыргызстана», — отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и внешней политике Федерика Могерини.

Соглашение должно заменить действующее, которое вступило в силу в 1999 году. Ожидается, что в документе основное внимание уделят политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, экономическому взаимодействию и другим аспектам двусторонних отношений. Переговоры будут проводиться поочередно в Брюсселе и Бишкеке.
Ссылка:
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты рассмотрят соглашение с Узбекистаном о Касансайском водохранилище
Сапар Исаков: Необходимо поднять уровень торговли между Кыргызстаном и ЕС
Депутаты задумались, стоит ли денонсировать соглашение с Казахстаном
Казахстан считает, что выполнил все условия о выделении помощи Кыргызстану
Денонсацию соглашения с Казахстаном примут без обсуждения и за закрытыми дверями
Депутаты без прессы рассматривают денонсацию соглашения с Казахстаном
Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном
Кыргызстан и Евросоюз начинают переговоры по новому соглашению
Правительство нацелено на то, чтобы Кумтор перестал быть политическим проектом
Депутаты ратифицировали соглашение о рекультивации хвостохранилищ
Популярные новости
Премьер-министр поручил Финполу возбудить уголовное дело в&nbsp;отношении Минтранса Премьер-министр поручил Финполу возбудить уголовное дело в отношении Минтранса
Депутат видит угрозу: вся элита Кыргызстана станет в&nbsp;будущем говорить на&nbsp;русском Депутат видит угрозу: вся элита Кыргызстана станет в будущем говорить на русском
Узбекистан подал в&nbsp;арбитраж на&nbsp;Кыргызстан из-за пансионатов Узбекистан подал в арбитраж на Кыргызстан из-за пансионатов
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 декабря
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank