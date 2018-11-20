Переговоры о новом соглашении между Евросоюзом и Кыргызстаном завершаются

«Переговоры о соглашении второго уровня между Европейским союзом и Кыргызстаном завершаются. Остается политическая часть и часть, связанная с торговлей», — заявил глава отдела Центральной Азии при Европейской службе внешних действий Борис Ярошевич.

По его словам, соглашение о сотрудничестве Европы и Кыргызстана состоит из трех частей. Что касается отраслевой части, то переговоры по ней практически завершены.

«Мы надеемся завершить переговоры с Кыргызстаном в начале 2019 года. Мы уже провели пять раундов, в январе или феврале 2019-го состоится шестой. На нем мы надеемся закрыть большинство глав. Есть проблемы при проведении переговоров по соглашениям. Для каждой страны договор о сотрудничестве с ЕС разный. Каждая страна учитывает свои интересы. Надеюсь, что до лета-осени 2019 года мы завершим переговоры с Кыргызстаном и сможем закрепить соглашение», — отметил Борис Ярошевич.